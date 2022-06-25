هجوم ثالث يستهدف منشآت غاز إماراتية في العراق

أعلنت ثلاثة مصادر أن هجومًا صاروخيًا جديدا استهدف منشآت تابعة لشركة دانة غاز الإماراتية للطاقة بمحافظة السليمانية بالعراق.

وقال مصدران أمنيان ومصدر مطلع إن الهجوم، وهو الثالث الذي يستهدف منشآت الشركة في العراق في أسبوع، لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجمات.

وكانت جماعات مسلحة قال مسؤولون عراقيون إنها مدعومة من إيران قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة من قبل.

والجمعة 25 حزيران، أفاد مصدران أمنيان بأن صاروخًا من نوع كاتيوشا استهدف مقر إقامة الموظفين بشركة دانا غاز الإماراتية في حقل خور مور للغاز بمحافظة السليمانية بشمال العراق.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية الأربعاء، إنّ صاروخًا من نوع كاتيوشا سقط داخل حقل خور مور دون أن يسبب أي أضرار.

كما أظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيونية محلية عمودًا من الدخان يتصاعد قرب الحقل ويمكن سماع دوي صفارات إنذار.