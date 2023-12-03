هجوم جديد.. الحوثيون يستهدفون سفينتين في البحر الأحمر

أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن عن استهداف سفينتين “إسرائيليتين” في باب المندب وهما سفينة “يونِتي إكسبلورر” وسفينة ” نمبر ناين”، حيث تم استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري والسفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية.

ووفقاً لبيان الحوثيين فقد “جاءت عملية الاستهداف بعد رفض السفينتين الرسائل التحذيرية من القوات البحريةِ اليمنية”.

وأشار البيان إلى أن قوات الحوثيين “مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

كما جدد الحوثيون تحذيراتهم لكافة السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بأنَّها “سوف تصبح هدفا مشروعاً في حال مخالفتِها لما جاء في هذا البيانِ والبيانات السابقة”.

من جهتها الت شركة الأمن البحري البريطانية آمبري إن سفينة حاويات أخرى ورد أنها أصيبت بأضرار من هجوم بطائرات مسيرة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال غربي ميناء الحديدة بشمال اليمن.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قولها اليوم الأحد إنها على علم بتقارير عن هجمات على سفينة حربية أمريكية وسفن تجارية في البحر الأحمر.

ونقل التقرير عن البنتاغون قوله “نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية كارني وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة”.