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هجوم جديد.. انفجاران قرب ناقلة نفط شرق باب المندب

منذ دقيقة واحدة
سفينة في البحر الأحمر

سفينة في البحر الأحمر

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تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا، اليوم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني، تقريراً يفيد بانفجار صاروخين في المياه بالقرب من سفينة قبالة ميناء عدن اليمني.

وقالت الهيئة في مذكرة إن طاقم السفينة بخير وإن السفينة لم تتعرض لأي ضرر. وأضافت أن السفينة في طريقها إلى وجهتها التالية.

وقالت الهيئة البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادث منفصل اليوم الجمعة على بعد 60 ميلا بحريا قبالة ميناء الحديدة اليمني المطل على البحر الأحمر حيث تهاجم جماعة الحوثي السفن.

وشنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، وتسيطر على المناطق الأكثر كثافة سكانية في اليمن، العديد من الهجمات على سفن في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ.

وقالت الجماعة إن هجماتها تأتي ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. وأسفرت الهجمات عن اضطراب واسع في حركة الشحن العالمية ودفعت العديد من شركات الشحن لتعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر وتحويلها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، وهو الطريق الأطول والأكثر تكلفة.

المصدر: رويترز

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