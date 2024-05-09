هجوم جديد على مجمع لمعالجة النفط في بشكيريا الروسية

قال راضي خبيروف رئيس جمهورية بشكيريا التي تتمتع بالحكم الذاتي في روسيا الاتحادية على قناته على تطبيق تيليغرام الخميس إن مجمع جازبروم نفتخيم سالافات لمعالجة النفط والبتروكيماويات والأسمدة في جمهورية بشكيريا تعرض لهجوم بطائرة مسيرة لكن سير العمل لم يتأثر.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن إدارة خدمات الطوارئ إن الهجوم بطائرة مسيرة ألحق أضرارا بمبنى محطة الضخ في المجمع الذي يعد واحدا من أكبر مجمعات معالجة النفط في روسيا، ولم يُصب أحد في الهجوم.

وكثفت أوكرانيا هجماتها بطائرات مسيرة على منشآت معالجة النفط في روسيا منذ بداية العام. وتقول موسكو إن الهجمات ترقى إلى مستوى الإرهاب وتشن ما تقول إنها هجمات انتقامية على منشآت بنية تحتية أوكرانية ردا على ذلك.

وتقول أوكرانيا إن المنشآت النفطية أهداف مشروعة تساعد روسيا في مهامها العسكرية.

ووفقا لمسؤولين محليين، أدى هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية في وقت سابق من اليوم الخميس إلى اندلاع حريق وألحق أضرارا بالعديد من صهاريج التخزين في مستودع للوقود في منطقة كراسنودار جنوب روسيا.