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هجوم جديد في خليج عدن.. وواشنطن تصف ضرباتها ضدّ الحوثيّين بـ"الفعّالة"

منذ 25 دقيقة
من عناصر جماعة الحوثي

من عناصر جماعة الحوثي

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أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اليوم الأربعاء، أنّ التقارير الأولية تشير إلى أن الضربات الأميركية على أهداف للحوثيين أتت بنتائج فعّالة.

إلى ذلك، ذكر الجيش الأميركي في بيان أنّه نفذ المزيد من الضربات في اليمن في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، ودمر صاروخين مضادين للسفن كان الحوثيون يعتزمون إطلاقهما صوب البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية اليوم الأربعاء، إن قوات الحوثيين أطلقوا اليوم الأربعاء، ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن على سفينة الحاويات “ميرسك ديترويت” التي ترفع العلم الأميركي في أثناء عبورها خليج عدن.

بدورها، كانت شركة الشحن الدنماركية “ميرسك” قد كشفت اليوم الأربعاء، أنّ سفينتين ترفعان علم الولايات المتحدة كانتا تعبران مضيق باب المندب صوب الشمال، عادتا أدراجهما، بعد أن شاهدتا انفجارات قريبة.

وقالت الشركة في بيان: “أبلغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة واعترضت البحرية الأميركية المصاحبة لهما عدة مقذوفات أيضًا”.

وذكرت ميرسك أنّ السفينتين لم تتعرضا لأضرار ولم يُصب طاقمهما بأذى وأن البحرية الأميركية رافقتهما خلال عودتهما إلى خليج عدن.

وتشغل السفينتين وحدة تابعة لميرسك بالولايات المتحدة تتولى الشحن لوزارتي الدفاع والخارجية وهيئة المعونة الأميركية وغيرها من الوكالات الحكومية.

وقالت ميرسك إن السفينتين مدرجتان في برنامج الأمن البحري والجسر البحري الطوعي مع الحكومة الأميركية الذي يوفر حماية البحرية الأميركية خلال العبور بالمضيق.

    المصدر :
  • رويترز

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