هجوم جديد يستهدف قاعدة “عين الأسد”

ذكرت وسائل إعلام عراقية أن طائرة مسيرة انفجرت داخل قاعدة “عين الأسد” الجوية في محافظة الأنبار غرب العراق الليلة الماضية.

وأكد مصدر أمني مسؤول أن “القوات المتمركزة داخل القاعدة، نفذت عددا من الإجراءات المشددة بعد انفجار الطائرة، تمثل بانتشار أمني مكثف بالمناطق المحيطة بالقاعدة، وغلق الطرق المؤدية إليها بشكل كامل، فضلا على تعزيز القطعات المرابطة بالمناطق الصحراوية القريبة منها، بعناصر أخرى”.

وأغلقت السلطات العراقية المجال الجوي فوق الأنبار بعد الهجوم الذي لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عنه. ولم ترد أنباء عن سقوط خسائر بشرية.

وكانت قاعدة “عين الأسد” التي تتواجد فيها قوات أميركية وعراقية قد تعرضت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى قصف صاروخي، وذلك بحسب “المركزية”.