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هجوم جوي روسي عنيف على العاصمة الأوكرانية كييف

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - يناير - 2023 2:54 صباحًا
العاصمة الأوكرانية كييف

العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)

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تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف (الاثنين 2-1-2023) لهجوم جوي روسي عنيف وقد أُعلِنَت حال التأهّب، وفق ما أفادت الإدارة العسكريّة الإقليميّة عبر تطبيق تلغرام.

وتوجّه رئيس الإدارة العسكريّة الإقليميّة سيرغي بوبكو إلى السكّان بالقول “ابقوا في الملاجئ!”.

من جهته، قال رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو إنّ “كلّ خدمات الطوارئ في طريقها” إلى المكان، متحدّثًا عن سماع دويّ انفجارات في أحد أحياء المدينة.

وكان حاكم منطقة كييف قد حذر في ساعة متأخرة من مساء الأحد من تعرض المنطقة لهجمات بطائرات مسيرة، في الوقت الذي انطلقت فيه صفارات الإنذار في أنحاء العاصمة وشرق أوكرانيا.

وقال الحاكم أوليكسي كوليبا على تطبيق المراسلة تيليyرام “تم إعلان حالة التأهب من الغارات الجوية في المنطقة.. ثمة تهديد بهجوم بطائرات (مسيرة إيرانية الصنع) طراز شاهد”.

مع بداية العام الجديد، لم تسلم أوكرانيا من القصف الروسي، إذ تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأحد، في شهرها الحادي عشر، حيث يواصل الجيش الروسي ضرب الأهداف الأوكرانية ومناطق تمركز قوات كييف ‏ومخازن الأسلحة، فيما تحاول كييف مقاومة الدب الروسي بدعم مادي وعسكري من الغرب‎.‎

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت سلطات مقاطعة لوغانسك الموالية لروسيا مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء قصف أوكراني ‏استهدف مستشفى بمدينة بيرفومايسك بالمقاطعة. ورجحت مصادر طبية ارتفاع حصيلة الضحايا مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل ‏عمليات إزالة الأنقاض، من جانبه أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بإصابة 15 مدنيا في مدينة ماكيفكا إثر قصف أوكراني على ‏مقاطعة دونيتسك، كما تحدث عن قصف أوكراني مماثل طال أحياء مختلفة من مدينة دونيتسك مركز المقاطعة‎.‎

    المصدر :
  • رويترز

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