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هجوم جوي روسي يصيب منشأة للغاز في غرب أوكرانيا

منذ 11 دقيقة
آثار من القصف الروسي على أوكرانيا

آثار من القصف الروسي على أوكرانيا

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قالت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم السبت 22 حزيران/يونيو 2024، إن هجوما جويا روسيا استهدف الليلة الماضية منشأة للغاز الطبيعي في غرب البلاد.

وأضافت الوزارة أنها تعتزم استيراد كهرباء بوتيرة غير مسبوقة تبلغ 33559 ميجاوات ساعة بعد أحدث الغارات الجوية على منظومة الطاقة في أوكرانيا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية أسقطت 12 من بين 16 صاروخا، و13 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن الهجوم الروسي، وهو ثاني هجوم كبير خلال أيام، استهدف منشآت البنية التحتية الحيوية في مناطق مختلفة من البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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