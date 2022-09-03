هجوم دامي.. مقتل ثمانية من أفراد الشرطة في هجوم بالمتفجرات غرب كولومبيا

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو إن ثمانية من أفراد الشرطة لقوا حتفهم في هجوم بالمتفجرات في غرب كولومبيا (الجمعة 2-9-2022) في أكثر الهجمات دموية على قوات الأمن منذ توليه منصبه ووعد بإنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من 60 عاما في البلاد.

وتعهد بيترو، العضو السابق في حركة إم-19 الثورية، بالسعي لتحقيق “سلام كامل” من خلال استئناف المحادثات مع متمردي جيش التحرير الوطني اليساريين وتطبيق اتفاق سلام أبرم عام 2016 على مقاتلي جماعة القوات المسلحة الثورية(فارك) السابقين الذين يرفضون الاتفاق والتفاوض على استسلام عصابات الجريمة مقابل تخفيف الأحكام.

وقال بيترو على تويتر “أرفض بشدة الهجوم بالمتفجرات في سان لويس بهويلا حيث لقي ثمانية من أفراد الشرطة حتفهم.

“هذه الأعمال تخريب واضح للسلام الكامل وطلبت من السلطات التوجه إلى المنطقة لإجراء تحقيق”.

وقالت مصادر بالشرطة إن المسؤولين لقوا حتفهم عندما اصطدمت السيارة التي كانوا يستقلونها بالمتفجرات.

ولم يكشف بترو هوية مرتكبي الهجوم، لكن مصادر أمنية قالت إن ما يسمى بالمنشقين من متمردي فارك الذين تم تسريحهم الآن يعملون في المنطقة.