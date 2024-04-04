هجوم روسي بطائرات مسيرة يقتل 4 في خاركيف ويقطع الكهرباء

قال مسؤولون اليوم الخميس، 4 أيلول/نيسان، إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة على بنايات سكنية في مدينة خاركيف الأوكرانية وعلى منشأة للطاقة في المنطقة المحيطة أدى لمقتل أربعة وقطع الكهرباء عن 350 ألف ساكن.

وخاركيف هي ثاني أكبر مدن أوكرانيا وتقع على بعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود الروسية وشهدت ضربات وقصفا على مدى الحرب الدائرة منذ 25 شهرا وهي من بين الأكثر تضررا في أوكرانيا خاصة في وقت جددت فيه روسيا هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على شبكة الطاقة.

وقال الحاكم أوليه سينيهوبوف إن ثلاثة من المنقذين قتلوا في ضربة بعدما وصلوا لموقع بناية سكنية تعرضت لهجوم سابق. وأضاف عبر تطبيق تيليجرام للتراسل أن 12 أصيبوا ثلاثة منهم في حالة حرجة.

وذكر مكتب الادعاء العام في خاركيف على تيليجرام أن بنايات سكنية ومتاجر ومنشأة طبية وسيارات لحقت بها أضرار في الهجوم.

وقال سينيهوبوف إن روسيا استخدمت 15 طائرة مسيرة على الأقل في الهجمات على خاركيف.

وقالت هيئة الأركان إن الجيش الأوكراني أسقط 11 طائرة مسيرة من طراز شاهد من أصل 20 تم إطلاقها على البلاد خلال الليل.

وقال سينيهوبوف إن طائرات مسيرة استهدفت أيضا محطة للكهرباء في المنطقة في مواصلة للضغوط على شبكة الطاقة التي تعرضت لهجمات متكررة وضربات جوية في الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت يوكرينيرجو المشغلة للشبكات في بيان “في خاركيف وأماكن في المنطقة هناك نحو 350 ألفا دون كهرباء”.

وقالت وزارة الطاقة إن القوات الروسية استهدفت أيضا محطة للطاقة الشمسية في منطقة دنيبروبيتروفسك مما تسبب في نشوب حريق لكن تم إخماده. وقال حاكم المنطقة إن ضربات أصابت منشأة تعليمية ومركزا ثقافيا ومسكنا خاصا خلال الليل دون ورود تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.