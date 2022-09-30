هجوم روسي حاد! على غوتيريش.. "أداة للدعاية"

قالت وزارة الخارجية الروسية (الجمعة 30-9-2022) إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتخذ موقفا متحيزا فيما يتعلق بتحرك موسكو لضم مناطق كبيرة من الأراضي الأوكرانية واتهمته بأنه تحول إلى “أداة للدعاية”.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان “نعتبر أن من غير المقبول أن يتحول الأمين العام للأمم المتحدة إلى أداة للدعاية ويضغط على دول أعضاء بينما يتعين عليه بدلا من ذلك أن يسير على خطى ميثاق الأمم المتحدة بحذافيره”.

وقال جوتيريش أمس الخميس إن خطط روسيا لضم أربع مناطق أوكرانية ستشكل “تصعيدا خطرا” سيعرض آفاق السلام في المنطقة للخطر.