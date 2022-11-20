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هجوم روسي عنيف في دونيستك شرق أوكرانيا

منذ 43 دقيقة
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2022 1:55 مساءً
اوكرانيا

اوكرانيا

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منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية تحاول روسيا بسط سيطرتها على عدد من الاقاليم الاوكرانية، بحيث تعاني بعض البلدات من هجوم عنيف من قبل القوات الروسية التي تستكمل عملياتها الهجومية شرقي البلاد وخصوصاً في دونيستك، بحيث نفذت هجومها الاحد عبر دبابات ومدافع الهاون والمدفعية النفاثة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية، أنها أحبطت محاولات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية، معززة بالمرتزقة في اتجاه كوبيانسك، وتمت تصفية أكثر من 60 عنصراً.

كما دمرت تسعة مواقع قيادة عسكرية أوكرانية في مناطق كيسلوفكا وإيفانوفكا وكراخمالنوي وبيريستوفوي في منطقة خاركوف وسيريبريانكا وفوديانو في دونيتسك وستيلماخوفكا في لوغانسك، وفيسيل ونوفورايسك بمنطقة خيرسون.

وكانت كييف حذرت على مدى الأسابيع الماضية، من “تدمير الهجمات الروسية لمحطات الطاقة التي تخدم مدينة باخموت وبلدة سوليدار القريبة منها في دونيتسك”.

كما أكدت أن ضربات الروس مستمرة على مدار الساعة، مستهدفة البنى التحتية في المنطقة.

تأتي تلك الضربات العسكرية شرقاً، بعدما انسحب الروس قبل نحو أسبوعين من منطقة خيرسون في الجنوب الأوكراني، في ضربة موجعة وانتكاسة كبيرة لموسكو.

يشار إلى أن موسكو كانت أعلنت أواخر شهر سبتمبر الماضي، ضم الأقاليم الأوكرانية الأربعة “دونيتسك ولوغانسك، بالإضافة إلى خيرسون وزابوريجيا” رسمياً إلى أراضيها، في قرار دانه المجتمع الدولي، مؤكداً أنه غير قانوني، ومتعهداً بمواصلة دعمه للقوات الأوكرانية.

    المصدر :
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