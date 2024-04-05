الجمعة 26 رمضان 1445 ﻫ - 5 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هجوم سيبراني واسع على وزارة إسرائيلية.. من خلفه؟

منذ 45 دقيقة
هجوم سيبراني (تعبيرية)

هجوم سيبراني (تعبيرية)

A A A
طباعة المقال

كشفت وزارة العدل في حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعرضها لهجوم سيبراني واسع النطاق، فيما أعلنت مجموعة قرصنة مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تعكف على معرفة حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأوضحت أن الخدمات الرقمية لم تتضر، فيما سيستمر الفحص بضعة أيام.

وذكرت وزارة العدل أن “الوزارة استعدت مسبقًا لهذا النوع من السيناريو وتم إبلاغ الأمر على الفور إلى السلطات المختصة. ولا يزال نطاق المواد قيد الدراسة وسيستغرق فحص محتوى ونطاق الأمر بعض الوقت.. والمواد المسربة ومصدرها.”

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها “أنونيموس من أجل العدالة” مسؤوليتها عن الاختراق.

وقالت في بيان مصور:” لقد قمنا باختراق ومسح جميع خوادم وزارة العدل التابعة للنظام الصهيوني في عدة عمليات. لقد اخترقنا كمية مذهلة تصل إلى ما يقرب من 300 غيغا بايت من البيانات، تشمل الرسائل والمستندات الرسمية والموظفين والعناوين وأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني”.

وسارعت وسائل إعلام إسرائيلية بالقول إن المجموعة التي نفذت الهجوم تتبع إيران.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

الاحتلال يعتقل أطفال فلسطينيين
غزة تحت النار
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 200 طفل فلسطيني منهم 23 من قطاع غزة
جانب من الحدود بين الأردن وإسرائيل (أسوشيتد برس)
إليك تفاصيل حادثة إطلاق نار من الجانب الأردني تجاه إسرائيل
الحبوب الروسية - تعبيرية
شحنتا حبوب روسية تحصلان على شهادات الصحة النباتية.. ما هو الهدف؟

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية ـدمر مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق
طهران تشكو الخيانة.. تسريبات أدت لاغتيال قادة الحرس الثوري وحزب الله في سوريا!
مطعم ماكدونالدز
بعد الخسائر الكبيرة.. ماكدونالدز في إسرائيل تحسم قرارها!
محاولة فاشلة لسرقة محل للصيرفة في جونية.. اليكم التفاصيل