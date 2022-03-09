هجوم سيبراني يتسبب بتسريب بيانات نحو 30 ألف طيار إسرائيلي

تمكنت مجموعة سايبر هجومية تدعى “leak the Analyst”، من تسريب بيانات 30 ألف طيار إسرائيلي، بالإضافة إلى أعضاء طواقم جوية في الوقت الماضي والحاضر، بحسب ما ذكرته قناة ”i24 news“ الإسرائيلية.

وقالت القناة، إن ”هذه البيانات المتعلقة بالطيارين الإسرائيليين تم تسريبها إلى الشبكة المظلمة ونشرت في موقع مجموعة السايبر الهجومية الإلكترونية Leak the Analyst“، وإن نتائج التسريب التي تم الكشف عنها من قبل شركة أمن المعلومات الإسرائيلية فيرونيس، شملت تسريب معلومات لأسماء الطيارين الإسرائيليين الكاملة، بالإضافة إلى أرقام الهويات، وعناوين السكن والوظيفة المهنية للذين يظهرون في القائمة“.

وأكدت القناة أنه ”بعد فحص شركة فرونيس، فإن مجموعة Leak the Analyst قامت بنشر عدد من التسريبات من عدة مصادر حساسة، بينها الشركة الأمنية F5ورفائيل، Verint، ووزارة الخارجية الأوكرانية، وشركة الاتصالات التايلندية، وأنه ”تم الكشف عن هذا التسريب الخطير خلال مراقبة روتينية لقسم السايبر في شركة فيرونيس“.

وقال مدير السايبر في الشركة: ”لقد قمت بتنزيل الملف، أخرجت منه معطيات ورأيت 30 ألف سجل لأفراد الطاقم الجوي الإسرائيلي، وعناوين وتواريخ ميلاد، بالإضافة إلى أرقام الهاتف، وعدد كبير من المعلومات الشخصية أيضاً، وبعد عملية فحص للأسماء مع مصادر أخرى على الشبكة، تبين لنا أن هذه الأسماء للطيارين الإسرائيليين صحيحة، وأن بعضا من هؤلاء الطيارين خدموا في الماضي في سلاح الجو الإسرائيلي“.

وكشف أن ”مصدر تسريب هذه المعلومات حول الطيارين غير معروفة، لكن مصدرها غير عسكري، حيث احتوت هذه القائمة على أسماء طيارين إسرائيليين، ونشرت مجموعة القراصنة المعلومات الكاملة حول الطيارين الإسرائيليين، لكنها لم تطالب بأي عائد مادي حتى اللحظة“، مرجحاً أنهم ”لا يعرفون ما يمتلكون من معلومات“.

وحسب القناة الإسرائيلية، فإنه ”بسبب مخاوف أمنية، بأن يتم استخدام هذه المعلومات من قبل جهات معادية لإسرائيل قامت شركة فرونيس بتسليم تفاصيل التسريب إلى وحدة السايبر الوطنية الإسرائيلية حتى تتولى الموضوع“.