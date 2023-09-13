هجوم صاروخي أوكراني على سيفاستوبول

أعلن حاكم عينته روسيا لسيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا شنت هجوما صاروخيا على المدينة الساحلية في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، وشاركت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في صد الهجوم.

وقال ميخائيل رازفوزاييف عبر تيليجرام إن الهجوم الصاروخي تسبب في حريق في “منشأة غير مدنية”.

ولم يكن هناك تعليق فوري من كييف.

وكانت قد شنت أوكرانيا مساء أمس الثلاثاء هجوما بطائرات مسيرة على مدينة إنيرهودار التي تسيطر عليها روسيا بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية أمس الاثنين، نقلاً عن وكالة الإعلام الروسية (ريا).

وقال رئيس شركة روس أتوم ألكسي ليخاتشيف إن ست طائرات مسيرة أُطلقت على إنيرهودار وإنها جميعا دُمرت.

وتقع المدينة في أراض بجنوب شرق أوكرانيا تسيطر عليها روسيا التي أرسلت عشرات الآلاف من الجنود للحرب في أوكرانيا على مدى 18 شهرا ماضية. ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية، أكبر محطة في أوروبا، واقعة في قبضة روسيا أيضا.