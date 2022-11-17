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هجوم صاروخي استهدف قاعدة القرية الخضراء شمال شرق سوريا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 18 - نوفمبر - 2022 1:27 صباحًا
القوات الأمريكية في سوريا

القوات الأمريكية في سوريا

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قالت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة (الخميس 18-11-2022) في بيان إن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة القرية الخضراء شمال شرق سوريا دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية، جو بوتشينو: “إن هذه الهجمات تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة”.

وأضاف بيان القيادة المركزية إن القوات الأميركية تجري تحقيقا حول الحادث.

و”القرية الخضراء” قاعدة كردية تضم قوات من التحالف لا تزال منتشرة في سوريا للقتال ضد آخر خلايا تنظيم داعش.

وسبق لهذه القاعدة أن استهدفت في يوليو ويناير الماضيين بصواريخ، أسفرت عن إصابة أربعة عسكريين أميركيين في يوليو، فيما لم يسفر هجوم يناير عن سقوط جرحى ونسب إلى جماعات مسلحة موالية لإيران، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

    المصدر :
  • رويترز
  • فرانس برس AFP

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