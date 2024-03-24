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هجوم صاروخي روسي يستهدف موقعاً لتخزين الغاز تحت الأرض في أوكرانيا

منذ 3 دقائق
شركة نافتزجاز

شركة نافتزجاز

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أفادت شركة نافتوجاز الأوكرانية الحكومية للطاقة اليوم الأحد 24 مارس/آذار 2024، إن ضربة صاروخية روسية أصابت موقعا لتخزين الغاز تحت الأرض لكنها لن تؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي للمستهلكين الأوكرانيين.

وقال أوليكسي تشيرنيشوف المدير التنفيذي للشركة في بيان إن الشركة مستمرة في تلبية جميع خدمات العملاء. قالت شركة نافتوجاز الأوكرانية الحكومية للطاقة اليوم الأحد إن ضربة صاروخية روسية أصابت موقعا لتخزين الغاز تحت الأرض لكنها لن تؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي للمستهلكين الأوكرانيين.

وقال أوليكسي تشيرنيشوف المدير التنفيذي للشركة في بيان إن الشركة مستمرة في تلبية جميع خدمات العملاء.

    المصدر :
  • رويترز

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