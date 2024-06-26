هجوم صاروخي روسي يلحق أضرارا ببنى تحتية مدنية في أوديسا الأوكرانية

قال الحاكم الإقليمي لأوديسا الأوكرانية أوليه كيبر إن هجوما صاروخيا روسيا على المدينة الجنوبية أصاب بنى تحتية مدنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 26 حزيران/يونيو 2024.

وألحق الهجوم أضرارا بمبنى إداري في القطاع الصناعي. وقال كيبر إنه لم تقع وفيات في الهجوم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أدى هجوم صاروخي روسي إلى تدمير مستودع في المدينة وإصابة ثلاثة أشخاص.

وتستهدف القوات الروسية أوديسا مرارا خلال الغزو المستمر منذ 28 شهرا، وضربت العديد من الهجمات منشآت ميناء المدينة. وتنفي روسيا استهداف المدنيين أو البنى التحتية المدنية.