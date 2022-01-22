الأحد 19 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 23 يناير 2022 |
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هجوم صاروخي على مالي يستهدف قاعدة غاو العسكرية الفرنسية

منذ 33 دقيقة
قوات فرنسية في مالي -أرشيفية

قوات فرنسية في مالي -أرشيفية

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أكد مصدر محلي أن هجوما صاروخيا استهدف مساء اليوم السبت، قاعدة غاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي.

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك” إن “هجوما صاروخيا استهدف مساء السبت قاعدة غاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي​​​.. ولا معلومات عن وجود ضحايا”.

يذكر أن السلطات الانتقالية في باماكو طلبت من الحكومة الفرنسية إعادة النظر في الاتفاقيات الدفاعية الثنائية، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين منذ الانقلاب في مالي.

ووقعت مالي مع فرنسا اتفاقيات دفاعية ثنائية عام 2013، بالتزامن مع إطلاق العملية العسكرية الفرنسية “سيرفال” ضد الجماعات المسلحة التي سيطرت على عدة مناطق في شمال البلاد.

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