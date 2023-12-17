هجوم صاروخي على 3 قواعد عسكرية للتحالف في سوريا

استهدف مسلحون موالون لإيران، مساء السبت، 3 قواعد عسكرية تابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في ريف محافظة دير الزور وريف محافظة الحسكة في سوريا.

واستهدفت رشقات صاروخية قواعد قوات التحالف في حقل كونيكو للغاز وحقل العمر النفطي بِرِيفَيْ محافظة دير الزور الشمالي والشرقي، وقاعدة خراب الجير قرب مدينة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

في غضون ذلك، أرسلت قوات التحالف الدولي، السبت، طائرتي شحن تحملان معدات عسكرية من ضمنها أسلحة مطورة من قواعدها العسكرية المنتشرة في إقليم كردستان العراق، إلى قاعدة “خراب الجير” بريف محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

وتزامنت هذه الهجمات مع إرسال التحالف تعزيزات ضخمة إلى قواعده المنتشرة شرقي وشمال شرقي سوريا.

وكانت قوات التحالف الدولي قد أرسلت الجمعة، طائرة شحن تحمل معدات عسكرية من إقليم كردستان العراق إلى قاعدة “خراب الجير”.

وبالموازاة مع ذلك قالت قوات سوريا الديمقراطية في بيانٍ لها، أنها ضبطت منصة إطلاق صواريخ قادمة من مناطق سيطرة الجيش السوري، بهدف استهداف قواعد التحالف الدولي المنتشرة في المنطقة الشرقية.