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هجوم صاروخي يستهدف حقل خور للغاز في "كردستان العراق"

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أكتوبر - 2022 9:29 مساءً
منشاة نفطية في كردستان

منشاة نفطية في كردستان

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قال مصدر أمني ومصدر كردي محلي لرويترز إن عدة صواريخ أطلقت على حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق (الأربعاء 12-10-2022).

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات كما لم يتضح بعد إن كان الهجوم أثر على العمليات في الحقل.

من جهته قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق إن القصف لم ينتج عنه أي خسائر بعد الهجوم صاروخي كما أن العمليات لم تتأثر.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط عن تأهب الحرس الثوري الإيراني للقيام بعمليات برية في إقليم كردستان العراق، لاستهداف مواقع الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، مع احتدام الاحتجاجات التي اندلعت الشهر الماضي على أثر وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة.

وعبرت مجموعات حقوقية عن قلقها إزاء حملة أمنية في مدينة سنندج، وأفادت رويترز بأن مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر دبابات تُنقل إلى المناطق الكردية التي كانت مراكز محورية في حملة قمع الاحتجاجات.

بدورها؛ نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن منظمة “هه نغاو” الحقوقية أن طائرة حربية إيرانية وصلت ليلاً إلى مطار المدينة، وأن حافلات تقل عناصر من القوات الخاصة كانت في طريقها إلى المدينة آتية من مناطق أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

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