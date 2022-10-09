هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية في سوريا

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن قوات التحالف الدولي المتمركزة في منطقة الرميلان بشمال شرق سوريا تعرضت مساء السبت 8/10/2022 لهجوم فاشل بصاروخ من عيار 107 مليمترات.
وقالت القيادة الوسطى في بيان صدر فجر الأحد، إن الصاروخ سقط خارج المجمع العسكري، دون أن يقتل أو يجرح أحدا من القوات الأميركية أو الشريكة ودون أن يلحق ضررا بأي من المرافق أو المعدات.
وأضاف البيان أنه تم العثور على صواريخ أخرى في موقع الإطلاق، مشيرا إلى أن قوات القيادة الوسطى الأمريكية تحقق في الهجوم.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت القيادة الوسطى الأميركية مقتل اثنين من كبار عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في غارة جوية شنها الجيش الأميركي في شمال سوريا يوم الخميس.