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هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية في سوريا

منذ 44 دقيقة
هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية في سوريا

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية في سوريا

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أعلنت القيادة الوسطى الأميركية أن قوات التحالف الدولي المتمركزة في منطقة الرميلان بشمال شرق سوريا تعرضت مساء السبت 8/10/2022 ‏لهجوم فاشل بصاروخ من عيار 107 مليمترات‎.‎

وقالت القيادة الوسطى في بيان صدر فجر الأحد، إن الصاروخ سقط خارج المجمع العسكري، دون أن يقتل أو يجرح أحدا من القوات ‏الأميركية أو الشريكة ودون أن يلحق ضررا بأي من المرافق أو المعدات‎.‎

وأضاف البيان أنه تم العثور على صواريخ أخرى في موقع الإطلاق، مشيرا إلى أن قوات القيادة الوسطى الأمريكية تحقق في الهجوم‎.‎

يأتي ذلك بعد أن أعلنت القيادة الوسطى الأميركية مقتل اثنين من كبار عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في غارة جوية شنها الجيش ‏الأميركي في شمال سوريا يوم الخميس‎.‎

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