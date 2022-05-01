بعد الاستهداف الصاروخي.. اشتعال حريق بمصفاة نفط في أربيل شمال العراق

قالت قوات الأمن العراقية في بيان إن هجوما صاروخيا استهدف مصفاة نفط في أربيل بشمال العراق اليوم الأحد مما أسفر عن اندلاع حريق بأحد خزانته وتمت السيطرة عليه.

وأضاف البيان أن صاروخا سقط بمحيط المصفاة دون أن يتسبب في خسائر بشرية.

كانت سلطات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قد قالت في وقت سابق الأحد إن ستة صواريخ سقطت قرب مصفاة كار بأربيل مضيفة أنها أطلقت من محافظة نينوى.

وقالت قوات الأمن إنها عثرت على منصة إطلاق معبأة بأربعة صواريخ في سهل نينوى عقب الهجوم وإنها تمكنت من إبطال مفعولها.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على تويتر إن الكاظمي أكد خلال اتصال هاتفي مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني “أن قواتنا المسلحة البطلة ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان”.

كانت ثلاثة صواريخ قد سقطت قرب نفس المصفاة في السادس من أبريل نيسان دون أن تتسبب في سقوط ضحايا أو أضرار.

وقالت مصادر في حكومة إقليم كردستان لرويترز حينها إن المصفاة مملوكة لرجل الأعمال باز كريم برزنجي الرئيس التنفيذي لشركة كار جروب للطاقة.

وفي مارس آذار، هاجمت إيران أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية في اعتداء هو الأول من نوعه على عاصمة الإقليم الذي يتمتع بقدر من الحكم الذاتي وبدا أن الهجوم يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها. وأصيب شخص واحد في الهجوم.