هجوم على ابنة القاضي.. ولدا ترامب في حرب جديدة

في مواجهة جديدة للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب، وبعد جلسة امتدت ساعتين مساء أمس الثلاثاء 4\4\2023، نفى ترمب كل الاتهامات الموجهة ضده من قبل محكمة مانهاتن في نيويورك، ومنها قضية دفع أموال لإسكات ممثلتين إباحيتين، ليهاجم لاحقا المدعي العام ألفين براغ والقاضي الناظر في القضية خوان مارشان.

إلا أن ولدي الرئيس السابق، دونالد الابن، وإريك شنا هجوماً على ابنة مارشان، معربين عن غضبهما مما يتعرض له والدهما، وما وصفوه بانحياز المحكمة.

ففي تغريدة على حسابه في تويتر، مساء أمس الثلاثاء 4\4\2023، شارك دونالد الابن تقريراً صحفيا يشير إلى أن لورين ابنة القاضي، عملت ضمن الحملة الرئاسية لنائبة الرئيس الأميركي الحالي كامالا هاريس عام 2020.

Seems relevant… yet another connection in this hand picked democrat show trial. The BS never ends folks.

Daughter of Judge on Trump Case Worked on Biden-Harris Campaign https://t.co/5FtA7K9732

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 4, 2023