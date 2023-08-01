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هجوم على قنصلية السويد في إزمير التركيّة.. وإصابة موظّف بجروح خطيرة

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 1 - أغسطس - 2023 8:58 مساءً
الشرطة التركية

الشرطة التركية

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تعرّض موظف تركيّ في القنصلية الفخرية للسويد في مدينة إزمير، غرب تركيا، إلى إطلاق نار وأصيب بجروح بالغة أمام مبنى القنصلية، اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي).

وقال مكتب حاكم إزمير في بيان إنّ الشرطة ألقت القبض على المهاجم، وهو مواطن تركي مسجل في إقليم أغري، في شرق البلاد، وأضاف المكتب أن الشرطة تحقق في الحادث.

بدورها، قالت وزارة الخارجية السويدية أنّه تم إلقاء القبض على المتهم باعتداء إزمير، وأنّ الشرطة التركية تحقق معه.

وأضافت الوزارة أنّها على اتصال وثيق مع القنصلية العامة في إسطنبول، بعد حادث إطلاق النار في إزمير، مشيرة إلى أنّ القنصليّة العامة تتابع بدورها الوضع مع القنصلية الفخرية في إزمير والسلطات المحلية.

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