هجوم على "يهودي متشدد" يستنفر أجهزة الأمن السويسرية في زيوريخ

قالت شرطة مدينة زوريخ السويسرية (الأحد 3-3-2024) إنها كثفت الإجراءات الأمنية حول المواقع اليهودية في المدينة في أعقاب هجوم خطير بمدية على يهودي متشدد خلال الليل.

أضافت الشرطة أنها اتخذت هذه الإجراءات بعد اعتقال سويسري عمره 15 عاما بتهمة إلحاق إصابات “مهددة للحياة” باليهودي البالغ من العمر 50 عاما في وسط زوريخ الليلة الماضية.

وأفاد بيان الشرطة أنه لم يتضح سبب الهجوم، لكن التحقيقات “تتضمن … احتمال ارتكاب الجريمة بدافع معاداة السامية”.

وأوضحت الشرطة، بعد مناقشات مع منظمات يهودية محلية، أنه تم تشديد إجراءات الأمن بالنسبة “لمواقع محددة ذات صلة باليهود”. ولم تعط تفاصيل إضافية.

وقال جوناثان كروتنر، الأمين العام للاتحاد السويسري للجاليات اليهودية، لمحطة تلفزيون سويسرية إن الاعتداءات الجسدية على اليهود في البلاد نادرة.

وأضاف “مثل هذه الحالة تمثل بالفعل بُعدا جديدا”.

ويتزايد القلق بشأن مخاطر السلوك المعادي للسامية في سويسرا منذ هجمات مسلحي حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والحملة العسكرية الإسرائيلية التي تلتها في قطاع غزة.

وأثار الاتحاد السويسري للجاليات اليهودية الشهر الماضي مخاوف بشأن سلوكيات تجاه اليهود بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة فتحت تحقيقا بشأن لافتة باللغة العبرية علقتها شركة في دافوس تفيد بمنع اليهود من استئجار معدات التزلج.