هجوم كوري شمالي حاد على غوتيريش.. "دمية بيد الولايات المتّحدة"!

اتهمت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية الأمين العام للأمم المتحدة بأنه بات “دمية في يد الولايات المتّحدة”، بعد تنديده بإطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً عابراً للقارات.

وقالت وزيرة خارجية كوريا الشمالية، تشوي سون هوي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية “أعرب عن أسفي الشديد لاتّخاذ الأمين العام للأمم المتّحدة موقفاً مؤسفاً للغاية، وتغافله عن أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتّحدة، وعن مهمّته المتمثّلة في الحفاظ على الحياد والموضوعية والإنصاف في جميع القضايا”.

والجمعة أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، في حدث رافقته خلاله ابنته التي قدّمها للعالم للمرة الأولى.

وغداة إطلاق الصاروخ، أعيد نشر قاذفة “بي-1بي” الأميركية في شبه الجزيرة الكورية وذلك في إطار تدريبات جوية مشتركة بين سيول وواشنطن.

وقالت تشوي “لقد حذّرنا مؤخّراً الأمين العام للأمم المتّحدة من عدم النظر في قضية شبه الجزيرة الكورية على أساس الحياد والموضوعية”.

وأضافت أنّ بلادها التي تمتلك السلاح الذري أوضحت أنّها ستضطر إلى “الدفاع عن النفس في ظلّ البيئة الأمنية المقلقة في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة بسبب التعاون العسكري الخطير بين الولايات المتحدة والقوى التي تعمل خادمة لها”.

كما أعربت الوزيرة الكورية الشمالية عن أسفها لأنّ “الأمين العام للأمم المتّحدة ألقى باللوم في هذه القضية على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بدلاً من الولايات المتّحدة”.

وقال مجلس الأمن الدولي السبت إنه سيناقش موضوع كوريا الشمالية في اجتماع يعقده اليوم الاثنين.