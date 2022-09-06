هجوم مسلح على حافلة في الكاميرون يوقع 6 قتلى

لقي ما لا يقل عن ستة مدنيين حتفهم وأصيب ثمانية آخرون عندما أطلق انفصاليون في جنوب غرب الكاميرون النار على حافلة عامة (الثلاثاء 6-9-2022) وذلك حسبما قال مسؤولون ومدير مستشفى إقليمي.

وصعَّد المتمردون الناطقون بالإنجليزية، الذين يقاتلون من أجل إقامة دولة مستقلة من منطقتي شمال غرب وجنوب غرب الكاميرون الناطقتين بالإنجليزية، الهجمات وعمليات القتل والخطف هذا العام.

وقال مسؤول في نقابة للنقل لم يرغب في الكشف عن اسمه لأسباب أمنية إن الحافلة التي كانت في طريقها من العاصمة الاقتصادية دوالا إلى مدينة كومبا تعرضت لإطلاق نار بالقرب من بلدة إيكونا.

وقال الطبيب مارتن موكاكا مدير المستشفى الرئيسي في بويا عاصمة المنطقة إنه تم نقل ست جثث وثمانية جرحى إلى المستشفى.

وبدأ المتمردون في قتال الجيش الكاميروني في عام 2017 بعد أن قمعت السلطات بشكل عنيف احتجاجات مدنية تدعو إلى تمثيل أكبر للأقلية الناطقة باللغة الإنجليزية في الدولة الناطقة بالفرنسية.

وغالبا ما يستهدف الانفصاليون المدارس ونتيجة لذلك يتعطل العام الدراسي بشكل كبير.

وفرض الانفصاليون إغلاقا لمدة أسبوعين في منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي يوم الاثنين الذي كان من المقرر استئناف الدراسة فيه بعد العطلة الصيفية.