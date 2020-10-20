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هجوم مسلح في شرق الكونغو يؤدي لتحرير مئات السجناء

منذ 7 دقائق
مسلحون في الكونغو (أرشيفية)

مسلحون في الكونغو (أرشيفية)

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في هجوم مسلح ومنسق، قامت مجموعات من المسلحين بالهجوم على إحدى البلدات، وتحرير مئات السجناء من سجنهم في إحدى البلدات شرق الكونغو.

وقال رئيس بلدية بيني في شرق الكونغو إن عناصر مسلحة حرروا حوالي 900 سجين بالبلدة في هجوم خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، موجها أصابع الاتهام إلى جماعة إسلامية مسلحة.

وأضاف رئيس البلدية، موديستي باكواناماها، أنه لم يتبق سوى 100 سجين من بين أكثر من ألف، بعد الهجوم المنسق على سجن كانجباي المركزي، وعلى معسكر الجيش الذي يحميه.

وتابع: “للأسف تمكن المهاجمون الذين جاؤوا بأعداد كبيرة من تحطيم البوابة بمعدات كهربائية… نعتقد أن هذا من فعل القوات الديمقراطية المتحالفة”.

والقوات الديمقراطية المتحالفة جماعة أوغندية مسلحة، تنشط في شرق الكونغو منذ التسعينات، وقتلت أكثر من ألف مدني منذ بداية عام 2019، وفق أرقام الأمم المتحدة، رغم الحملات العسكرية المتكررة التي تهدف للقضاء عليها.

ولم تعلن بعد أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

    المصدر :
  • رويترز

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