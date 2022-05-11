هجوم مضاد للقوات الأوكرانية قد يغير مسار الحرب

أعلنت القوات الأوكرانية تحقيق مكاسب ميدانية اليوم الأربعاء في هجوم مضاد قد يشير إلى تحول في مسار الحرب، بينما أوقفت كييف تدفقات الغاز على طريق يمر عبر الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وقال مصدر عسكري أوكراني طلب عدم نشر اسمه، إنه بعد أيام من التقدم في شمال وشرق خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا ، باتت القوات الأوكرانية على بعد عدة كيلومترات فقط من الحدود الروسية صباح الأربعاء. وقبل التقدم، كانت القوات الروسية على مشارف مدينة خاركيف التي تبعد 40 كيلومترا عن الحدود.

ويبدو أن هذا التقدم هو الأسرع لأوكرانيا منذ أن طردت القوات الروسية من كييف ومن شمال البلاد في بداية أبريل نيسان. وفي حالة استمراره، يمكن أن يتيح للقوات الأوكرانية تهديد خطوط الإمداد لقوة الهجوم الروسية الرئيسية، بل يمكن أن يضع أهدافا لوجستية داخل روسيا نفسها ضمن نطاق المدفعية الأوكرانية.

وفي فيلخيفكا، وهي قرية مدمرة شرقي خاركيف استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها، يمكن سماع دوي المدفعية شبه المستمر وقاذفات الصواريخ المتعددة من القتال على الجبهة.

قال أندري كوركين (48 عاما) الذي غامر بالذهاب إلى فيلخيفكا للاطمئنان على منزل والديه إنه من الناطقين بالروسية، وهي المجموعة التي تقول موسكو إنها ذهبت إلى أوكرانيا للدفاع عنهم.

وأضاف كوركين “لا أريد أن أفعل شيئا بعد الآن مع عالم روسيا الاتحادية”.

وعلى الرغم من أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على القرية نفسها منذ أسابيع، إلا أن خط المواجهة أصبح الآن بعيدا بما يكفي لجعلها آمنة للعودة.

ولا تزال جثة جندي روسي منتفخة ملقاة خارج المدرسة التي تعرضت للقصف حيث كانت وحدته قد اتخذتها مقرا لها قبل طردها.

احتراق الخزانات

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية مساء الأربعاء إن قواتها استولت على قرية بيتومنيك الواقعة على الطريق السريع الرئيسي شمالي خاركيف، في منتصف الطريق تقريبا إلى الحدود الروسية. وعلى الجانب الآخر من الحدود قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية إن قرية تعرضت للقصف من أوكرانيا مما أدى إلى إصابة شخص.

وإلى الشرق ، بدا أن القوات الأوكرانية تسيطر على قرية روبيجني على ضفاف نهر دونيتس.

وقال جندي أوكراني لرويترز بالقرب من روبيجني بجوار حطام دبابة روسية “لقد احترقت مثل كل الدبابات الروسية..الأسلحة تساعد كثيرا، (الأسلحة) المضادة للدبابات”.

ولم تذكر كييف بعد أي تفاصيل موسعة عن تقدمها في منطقة خاركيف.

وقال البريجادير جنرال أوليكسي هروموف، نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الأوكرانية ، في إفادة صحفية “إننا نحقق نجاحات في اتجاه خاركيف، حيث نقوم بصد العدو بثبات وتحرير المراكز السكانية”. ولم يقدم تفاصيل.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن النجاحات تضع ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا – والتي تتعرض لقصف مستمر منذ الأيام الأولى للحرب – خارج مدى المدفعية الروسية. لكنه حذر الأوكرانيين من رفع سقف توقعاتهم حتى الآن.

وقال في كلمة مصورة ليلا “يجب ألا نوجد جوا من الضغط المعنوي المفرط والمتمثل في توقع تحقيق انتصارات أسبوعيا وحتى يوميا”.