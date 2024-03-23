هجوم موسكو.. اعتقال 11 شخصاً وارتفاع عدد القتلى إلى 93

قالت لجنة التحقيقات الروسية (السبت 23-3-2024) نقلا عن بيانات أولية إن ما لا يقل عن 93 قتلوا في هجوم أمس الجمعة قرب موسكو، ونبهت إلى أن من المتوقع زيادة عدد القتلى.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة نيران أسلحة آلية على الجمهور في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو أمس الجمعة في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الكرملين أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال 11 في أعقاب هجوم قرب موسكو أمس الجمعة أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وقالت إن أربعة منهم ضالعون في الهجوم على نحو مباشر.

ونقلت الوكالة عن الكرملين القول إن العمل جار لرصد المزيد من المتواطئين.

في السياق، أفاد مسؤول أمريكي لـ”رويترز” بأن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تؤكد إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم بالرصاص أسفر عن سقوط قتلى استهدف حفلاً موسيقياً قرب موسكو، أمس الجمعة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اعترضت الولايات المتحدة اتصالات تؤكد أن التنظيم نفذ تفجيرين في إيران أسفرا عن مقتل قرابة 100 شخص.

وفي سبتمبر أيلول 2022، أعلن مسلحو التنظيم مسؤوليتهم عن تفجير انتحاري تسبب في سقوط قتلى بالسفارة الروسية في كابول.

وكان التنظيم مسؤولا عن هجوم على مطار كابول الدولي في 2021 أدى إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين خلال عملية الإجلاء الأمريكية الفوضوية من أفغانستان.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال أكبر جنرال أمريكي في الشرق الأوسط إن الدولة الإسلامية-ولاية خراسان يمكن أن تهاجم مصالح أمريكية وغربية خارج أفغانستان “خلال أقل من ستة أشهر ودون سابق إنذار”.