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هجوم موسكو.. محققون روس يدرسون طلبا بالتحقيق في ضلوع الغرب في "الإرهاب"

منذ 6 دقائق
كروكوس سيتي هول موسكو - احتراق نتيجة انفجار

كروكوس سيتي هول موسكو - احتراق نتيجة انفجار

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قال محققون روس حكوميون اليوم الأربعاء إنهم سيدرسون طلبا من نواب برلمانيين بالتحقيق فيما أسموه “تنظيم وتمويل وتنفيذ أعمال إرهابية” ضد روسيا من جانب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وقال مدير جهاز الأمن الاتحادي الروسي أمس الثلاثاء إنه يعتقد أن أوكرانيا، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، ضالعون في هجوم على قاعة للحفلات الموسيقية خارج موسكو أدى إلى مقتل 139 شخصا على الأقل.

وكتب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن “ادعاءات روسيا بشأن الغرب وأوكرانيا في الهجوم على قاعة مدينة كروكوس هي محض هراء”.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن إطلاق النار في موسكو. وقالت واشنطن وباريس إن لديهما معلومات استخباراتية تؤكد مسؤولية الجماعة الإسلامية المتشددة عن الهجوم.

    المصدر :
  • رويترز

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