الأثنين 21 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
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هجوم يودي بحياة 11 عسكريا ومدنيين في الرقة السورية

منذ ساعة واحدة
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أفادت وزارة الدفاع السورية بأن هجوما استهدف حافلة في شمال البلاد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الواقع في 19 حزيران أسفر عن مقتل 13 شخصا أغلبهم من القوات الحكومية.

وجاء في بيان الوزارة أن 11 عسكريا من القوات الحكومية ومدنيين اثنين قتلوا فيما قال البيان إنه هجوم إرهابي على حافلة مدنية كما أصيب ثلاثة جنود آخرون.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الهجوم وقع في منطقة جبل البشري بمحافظة الرقة.

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الكمين نفذته الخلايا النائمة لتنظيم الدولة الإسلامية التي تنفذ هجمات كر وفر في صحراء البلاد.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

    المصدر :
  • رويترز

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