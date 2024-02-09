هدف جوي قرب حيفا.. والجيش الإسرائيلي يستنفر

قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض “هدفا جويا مشتبها به” (الجمعة 9-2-2024) قبالة مدينة حيفا الساحلية الشمالية وسط توتر شديد على طول حدوده مع لبنان، وحيفا وأسدود ميناءان حيويان للتجارة الإسرائيلية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الهدف لم يسبب أي أضرار أو إصابات.

وأضاف المتحدث “لا أستطيع أن أؤكد بالضبط مدى قربه من الميناء، لكن في الحقيقة، ووفقا للقواعد، فعدم إطلاق صفارات الإنذار يعني أنه كان بعيدا بمسافة كافية”. ورفض تحديد ما إذا كان قد تم التعرف على هوية الهدف أو مصدره.

وفي ديسمبر كانون الأول، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض طائرة مسيرة عبرت من لبنان، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في ضواحي حيفا.

وقال الجيش إنه اعترض الهدف داخل المنطقة البحرية في حيفا، التي تمتد 25 ميلا بحريا من الشاطئ، بحسب مصدر أمني بحري.

وتخوض إسرائيل أشرس قتال عبر الحدود منذ أكثر من 17 عاما بعد هجوم على إسرائيل من غزة شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أدى في المقابل إلى هجوم إسرائيلي كبير على القطاع الساحلي.

وبعد إجلاء عشرات الآلاف من السكان من المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، هددت إسرائيل بتصعيد القتال هناك ما لم يوقف حزب الله هجماته عبر الحدود.

ويقول مسؤولون إن الموانئ الإسرائيلية تحميها أنظمة دفاع جوي لكن المخاوف تتزايد من تأثير أي تصعيد كبير مع حزب الله على حيفا.