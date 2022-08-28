الأحد 1 صفر 1444 ﻫ - 28 أغسطس 2022 |
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هدم ناطحتي سحاب بالهند والعائلات تُخلي المنازل

منذ ساعة واحدة
الهند تستعد لهدم ناطحتي سحاب عملاقتين في نيودلهي

الهند تستعد لهدم ناطحتي سحاب عملاقتين في نيودلهي

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صدرت أوامر لآلاف السكان بإخلاء شققهم في منطقة على مشارف العاصمة الهندية نيودلهي لمدة عشر ساعات اليوم الواقع في 28 آب 2022 قبل هدم ناطحتي سحاب جرى تشييدهما بالمخالفة للقانون.

وتم نشر العشرات من أفراد الشرطة والطوارئ لمتابعة هذه العملية. ومن المتوقع أن يستغرق هدم البرجين من تسع ثوان إلى 15 ثانية، ويبلغ ارتفاع كل منهما 103 أمتار ويضمان 850 وحدة شاغرة.

وتم تحويل حركة المرور حول برجي أبيكس وسياني الواقعين على طريق سريع مزدحم يربط ولاية أوتار براديش، الأكثر اكتظاظا بالسكان، بالعاصمة.

وأمرت المحكمة العليا العام الماضي بهدم البرجين الواقعين بمنطقة نويدا بعد معركة قانونية طويلة انتهت بالتحقق من انتهاك العديد من أنظمة البناء وقواعد السلامة من الحرائق.

وقال مسؤولون لقنوات إخبارية محلية إن أكثر من 3700 كيلوجرام من المتفجرات ستستخدم في عملية الهدم التي ستتم نحو الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.

    المصدر :
  • رويترز

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