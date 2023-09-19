هدية غير متوقعة من رائد الفضاء الإماراتي لقادة بلاده؟

اهتمت وسائل إعلام محلية إماراتية بالهدية التي قام الدكتور “سلطان النيادي” رائد الفضاء الإماراتي بتسليمها لقادة بلده الذين استقبلوه رسمياً في مطار أبوظبي عقب عودته من مدينة هيوستن الأميركية التي جلس بها من أجل الخضوع لإعادة تأهيل صحي بعد هبوط مركبته قرب سواحل أمريكا مطلع الشهر الجاري.

و كان “النيادي” قد ظهر في فيديو هو يعانق الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات العربية المتحدة و يصافح كذلك الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي و نائب رئيس الرئيس و رئيس مجلس الوزراء الإماراتي.

و قد أخرج سلطان النيادي علم دولة الإمارات العربية من ثيابه و قدمه لرئيس الدولة و نائبه، و هو العلم الذي احتفظ به سلطان النيادي خلال رحلته و كان يضعه في خلفه في مختلف مداخلاته التي قام بها من داخل محطة الفضاء الدولية.

و أضاف سلطان أن هذا العلم كان معه حين مشى في الفضاء خارج المحطة من أجل أداء مهام بحثية و علمية تم تكليفه بها، متعهداً بالمشاركة المستقبلية في أي بعثة فضائية ستزور القمر أو المريخ و مؤكداً على اصطحاب العلم الإماراتي للغرض نفسه.

شاركت وأخي محمد بن راشد، شعب الإمارات في الاحتفاء بعودة ابننا رائد الفضاء سلطان النيادي. فرحة وطن يفخر بأبناء رفعوا اسمه إلى عنان السماء. سلطان نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب، ورمز لطموح وطن لا تحده حدود، وبإذن الله بأمثاله من شبابنا ستظل رايتنا عالية وإنجازاتنا متواصلة. pic.twitter.com/xcNUuMFxw1 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 18, 2023

وذكر مدونون إماراتيون أن العلم المهدى إلى قادة الدولة سيكون من المعالم المهمة التي ستوضع في أماكن رسمية احتفاءً به، لأن إنجاز “النيادي” التاريخي أصبح حكاية إماراتية عابرة لحدود التاريخ في عصرنا الراهن.

وقد كتب الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات على حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي عقب استقباله “النيادي” قائلاً: شاركت وأخي محمد بن راشد، شعب الإمارات في الاحتفاء بعودة ابننا رائد الفضاء سلطان النيادي، فرحة وطن يفخر بأبناء رفعوا اسمه إلى عنان السماء، سلطان نموذج مشرف وملهم لشباب الإمارات والعرب، ورمز لطموح وطن لا تحده حدود، وبإذن الله بأمثاله من شبابنا ستظل رايتنا عالية وإنجازاتنا متواصلة.