هذا شرط جو بايدن للقاء كيم جونغ أون

أعلن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في حال قبل تقليص قدرات بيونغ يونغ النووية.

وقال بايدن إنه في حال وصوله إلى البيت الأبيض سيكون جاهزا لهذا المسعى “بشرط أن يوافق كيم على خفض القدرات النووية لبلاده”. ودعا، بمناسبة تطرقه إلى هذا الموضوع خلال ثاني وآخر مناظرة مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب، إلى ضرورة “أن تكون شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية”.

وجاءت هذه الدعوة ردا على زعم ترامب أن من بين إنجازاته كرئيس للأمريكيين منع اندلاع حرب نووية كانت وشيكة بين بلاده وكوريا الشمالية. في المقابل، اعتبر بايدن ما فعله ترامب في الملف الكوري الشمالي بلقائه كيم جونغ أون لا يتجاوز كونه “أضفى الشرعية على كوريا الشمالية”. وأضاف منتقدا بلهجة أقرب إلى السخرية “لقد تحدث عن رفيقه الطيب” المقصود به الزعيم الكوري الشمالي.