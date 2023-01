هذا عقاب راشق البيض على الامير تشارلز شمال لندن

حُكم على شاب يبلغ 21 عاماً، الجمعة، بدفع غرامة بمئة جنيه استرليني (122 دولاراً) لرشقه في ديسمبر بيضة في اتجاه الملك تشارلز الثالث خلال زيارة له إلى مدينة لوتن في شمال لندن اعتبرها الشاب أنها تنطوي على “قلة ذوق”.

واعترف هاري سبارتاكوس ماي المتهم بإخلاله بالنظام العام، بذنبه في الأفعال التي اتُّهم بارتكابها، أمام محكمة وستمنستر في لندن.

وأكد المدعي العام خلال الجلسة أن هاري أوضح سبب تصرّفه لعناصر الشرطة الذين أوقفوه واستجوبوه، قائلاً لهم إن زيارة الملك إلى مدينة لوتون “الفقيرة” الواقعة شمال لندن بتاريخ السادس من ديسمبر، تنطوي على “قلة ذوق” من جانبه.

وردّ القاضي “قمتَ باستهداف شخص ما، أياً تكن دوافعك”.

ولم يبد الشاب الذي كان حاضراً في الجلسة أي ردة فعل تحديداً عند تلاوة الأفعال التي اتُّهم بها.

وأوضح وكيل الدفاع عنه أنه “نادم جدّاً” على فعلته.

وبالإضافة إلى الغرامة، سيتعيّن على هاري ماي دفع 85 جنيهاً استرلينياً كتكاليف المحكمة.

وكان تشارلز الثالث يزور لوتن للقاء مسؤولين في المدينة وجمعيات خيرية وزيارة معبد جديد للسيخ.

وفي مطلع نوفمبر، أوقف رجل في الثالثة والعشرين من العمر في يورك في شمال إنجلترا، بعدما رمى البيض في اتجاه الملك الجديد، فيما كان الأخير يسير ويصافح أيادي الموجودين في وسط المدينة بصحبة زوجته كاميلا.

ومن المقرر أن يمثل أمام إحدى محاكم يورك في 20 يناير بتهمة القيام بـ”سلوك تهديدي”.

وهتف الشاب “هذا البلد بُني بدماء العبيد”، قبل أن توقفه الشرطة، في وقت تتصاعد وتيرة النداءات لمراجعة الماضي الاستعماري في البلاد. وجرى إطلاق سراح المشتبه فيه لاحقاً بكفالة.

A man's been detained by police after appearing to throw eggs at the King and Queen Consort at Micklegate Bar in York.

👇Listen live for full coverage of the royal visit:https://t.co/R4WF5t316a pic.twitter.com/TBpeQ1Ys5z

— BBC Radio York (@BBCYork) November 9, 2022