هذا ما سيحصل مع السفير الفرنسي في النيجر

انشغلت الأوساط السياسية و الإعلامية في فرنسا خلال الأيام الماضية بمسألة السفير الفرنسي في نيامي عاصمة النيجر بعد قرار قادة البلد الجدد ( المجلس العسكري الانقلابي) طرد السفير الفرنسي و انتهاء المدة الممنوحة له من أجل المغادرة.

و الأسوء من ذلك -بحسب مراقبين- قرار المحكمة العليا في النيجر الذي صادق على مطالب المجلس العسكري، وهذا بحد ذاته تطور قضائي وقانوني غير متوقع، لاسيما و أن السيناريوهات المستقبلية للعلاقة بين نيامي و باريس تبدو خطيرة جداً.

أولاً: تتذرع فرنسا بحجة ( عدم شرعية السلطات الحالية ) في النيجر و لهذا يرفض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الانصياع للمطالب، وبالتالي فإن حياة السفير الفرنسي ستكون مهددة و حركته مقيدة نتيجة محاولة شرطة النيجر تنفيذ قرار السلطات.

ثانياً: أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي طالبوا ماكرون و وزيرة الخارجية اللجوء إلى خيار (استدعاء السفير الفرنسي) في نيامي بحجة التشاور ، و بالتالي إيجاد مخرج دبلوماسي مقبول لكل الأطراف.

ثالثاً: ساسة فرنسيون و قيادات حزبية و نواب سابقون و حاليون اتهموا الرئيس ماكرون بجعل سفير بلادهم في النيجر طعماً لاستدراج قادة الانقلاب في النيجر إلى عواقب خطيرة في حال قررت أي جهة حكومية في النيجر اقتحام السفارة الفرنسية التي تقع على مقربة من القاعدة الفرنسية التي تضم آلاف الجنود الفرنسيين.