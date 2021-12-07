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هذا ما طلبته ملالا يوسفزاي من واشنطن بشأن الفتيات والنساء في أفغانستان

7 - ديسمبر - 2021
ملالا يوسفزاي

ملالا يوسفزاي

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طالبت الناشطة الباكستانية في مجال حقوق المرأة، ملالا يوسفزاي، خلال زيارة إلى واشنطن، أمس الاثنين، بحماية حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، ولا سيما في مجال التعليم.

وقالت الشابة البالغة من العمر 24 عاما وقد وقفت إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مقر الوزارة بواشنطن إن “أفغانستان اليوم هي البلد الوحيد في العالم الذي لا تحصل فيه الفتيات على التعليم الثانوي. إنهن ممنوعات من التعلم”.

وأضافت ملالا التي تتعاون مع فتيات وناشطات أفغانيات يناضلن من أجل حقوقهن في بلدهن: “إن هذه الرسالة هي من قبلهن: يجب أن يحصلن على الحق في العمل. يجب أن يتمكن من الذهاب إلى المدرسة”.

وحملت يوسفزاي بيدها رسالة كتبتها فتاة أفغانية تبلغ من العمر 15 عاما وتدعى سوتودا قرأت منها مقتطفات على مسامع الوزير الأمريكي، قائلة إن سوتودا “كتبت أنه كلما طال أمد إغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات، كلما زادت الآمال بمستقبلنا قتامة”.

ونقلت الرسالة عن كاتبتها قولها: “بصفتي فتاة وإنسانا، أريدكم أن تعرفوا أن لدي حقوقا. للنساء والفتيات حقوق. للأفغان الحق بالعيش بسلام والذهاب إلى المدرسة واللعب”.

وقالت ملالا مخاطبة الوزير الأمريكي: “نأمل أن تتخذ الولايات المتحدة، بالعمل مع الأمم المتحدة، إجراءات فورية لضمان السماح للفتيات بالعودة إلى مدارسهن في أقرب وقت ممكن، وأن تتمكن النساء من العودة إلى العمل، وأن تتوفر كل المساعدات الإنسانية اللازمة للتعليم”.

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