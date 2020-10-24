استمع لاذاعتنا

هذا ما طلبه ماكرون من متابعيه على تويتر

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 11:55 مساءً
ماكرون

ماكرون

A A A
طباعة المقال

طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإبلاغ عن أي محتوى أو سلوك غير قانوني يشجع على الكراهية، أو الدفاع عن الإرهاب، أو التحريض، عبر الإنترنت.

وتوجه ماكرون، عبر تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر”، لمتابعيه بالقول: “إنهم يحتاجون فقط إلى بضع نقرات للدعوة إلى الكراهية، والدفاع عن الإرهاب، والتحريض على العنف، أنت فقط بحاجة إلى بضع نقرات للعمل، والإبلاغ، والإدانة، لذلك دعونا لا ندع ذلك يحدث!

وأرفق التغريدة برابط يمكن من خلاله الإبلاغ عن الحالات المطلوبة.

ويأتي هذا الطلب بعد حملة يشنها ماكرون على الإسلام حتى قبيل مقتل استاذ التاريخ، إذ وصف الفرنسي الدين الإسلامي بأنه “الإسلام الراديكالي”.

ماكرون أن “صمويل باتي قتل لأن (الإسلاميين) يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله”.

وأضاف ماكرون في الحفل الذي أقيم في جامعة السوربون بحضور عائلة باتي، أن المدرس قتل بيد “جبناء” لأنه كان يجسد القيم العلمانية والديمقراطية في الجمهورية الفرنسية، مشددا على أن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية”

    المزيد من أخبار العالم

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    نتنياهو يعلن عن زيارة وفد اسرائيلي إلى السودان قريبا
    العاصمة اليمنية - صنعاء
    أزمة الحقائب الوزارية في اليمن تطيح بالإعلان عن الحكومة الجديدة
    مظاهرات العراق-ارشيفية
    بالفيديو: العراقيون يتوافدون إلى ساحة التحرير لإحياء ذكرى تشرين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ارتداء الكمامات بات إلزاميا في بعض دول العالم
    صورة الكمامة القاتلة.. تسمح لفيروس كورونا بالعبور من خلالها ثم تقضي عليه
    الاستخدام الخاطئ للعدسات اللاصقة تسبب مشكلة العيون الدامعة
    هل تعانون من العيون الدامعة ؟ إليكم أسباب هذه المشكلة
    تعيش الخنفساء الشيطانية تحت لحاء الأشجار أو تحت الصخور
    بالفيديو: قوته خارقة ولقّب بالشيطان … معلومات صادمة عن هذا المخلوق