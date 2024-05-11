هذا ما كشفه تقرير إسرائيلي عن مكان السنوار

كشف تقرير إسرائيلي، اليوم ان زعيم حركة “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار، ليس في رفح جنوب القطاع، على عكس الافتراضات السابقة.

وقال مسؤولان مطلعان لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” امس الجمعة، ان السنوار ليس في رفح، إلا إنهما لم يتمكنا من تحديد مكانه بشكل مؤكد.

لكن أحدث تقديرات استخباراتية تشير إلى أن زعيم حماس ربما يختبئ في أنفاق تحت الأرض في منطقة خان يونس، على بعد نحو 8 كيلومترات شمال رفح. والتي انسحب منها الجيش الإسرائيلي منذ شهر.

وبدأ الجيش الإسرائيلي منذ أيام التقدم إلى مشارف مدينة رفح.

وأوضحت إسرائيل أن هدفها من حربها على قطاع غزة، هو اعتقال أو قتل السنوار، ونائبه محمد الضيف. وفي آذار الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل ثالث أهم زعيم لحماس في غزة هو مروان عيسى في ضربة جوية.

لكن الجيش لم يعثر على السنوار أو الضيف، وفق الصحيفة، رغم المزاعم المتكررة من المسؤولين الإسرائيليين عن ملاحقة الجيش لهما.