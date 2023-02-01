الأربعاء 10 رجب 1444 ﻫ - 1 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هذا موعد محاكمة قاتلة المبتعث السعودي في اميركا

منذ 5 دقائق
نيكول ماري رودجرز

نيكول ماري رودجرز

A A A
طباعة المقال

أكد عم المبتعث المغدور به في أميركا الوليد الغريبي، أن القاتلة ستمثل أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا الأميركية في منتصف شهر فبراير الجاري، بعد أن انتهت الشرطة من التحقيقات كافة.

ورفضت محكمة فيلادلفيا، الإفراج المؤقت عن المتهمة الأميركية نيكول ماري روجرز (19 عاماً) بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة.

وذكر سعد الغريبي أن القاتلة، بحسب ما أدلت به أثناء الاستجواب، أنها طلبت منه المساعدة بنقل أغراضها، فعندما صعد معها إلى غرفتها قامت بطعنه ورميه في الحمام المشترك ولاذت بالفرار.

وكانت جريمة مقتل الغريبي قد وقعت يوم الاثنين 23\1\2023 يناير الماضي، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أميركية قامت بطعنه مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة قبل أن تفر هاربة من موقع الجريمة.

    المزيد من أخبار العالم

    ارتفاع الأسهم الأوروبية
    ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعومة من قطاع الرعاية الصحية
    الحرب بين روسيا وأوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بسبب "أخبار كاذبة".. الحكم على صحافي روسي بالسجن 8 سنوات
    إكسون موبيل
    شركة النفط "إكسون" تحقق أرباح قياسية بلغت 56 مليار دولار.. والبيت الأبيض غاضب!

    الأكثر قراءة

    التيار الوطني الحر
    بالصوَر.. استقالات جماعيّة من "التيّار" في مسقط رأس قائد الجيش
    شركة "OMT"
    هل سحب مصرف لبنان رخصة "OMT"؟
    مصرف لبنان
    تعميم جديد لمصرف لبنان بشأن السحوبات النقدية