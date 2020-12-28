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هذا هو الدافع الغريب وراء عملية طعن 7 أشخاص في الصين

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2020 3:39 مساءً
الشرطة الصينية

الشرطة الصينية

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بعدما أقدم رجل ستيني على قتل سبعة أشخاص وجرح آخرين من المارة، بسكين، في أحد شوارع كايوان في لياونينغ، الواقعة شمال شرق البلاد، قبل أن تعتقله الشرطة،  كشف التلفزيون الرسمي الصيني أن منفذ العملية، “مطلق وناقم على المجتمع” و”غريب الأطوار”.

وذكرت قناة “سي سي تي في” إن “التحقيق كشف بأنه فقد ابنه وأن زوجته طلقته، وأنه غير قادر على التكيف مع المجتمع وناقم عليه وغريب الأطوار”.

والهجمات بسكين شائعة نسبيا في الصين التي تمنع المواطنين العاديين من حمل الأسلحة النارية.

ففي عام 2019، قُتل ثمانية أشخاص وأصيب آخرون، طعنا، على يد رجل اشتبه بأخلاق زوجته.

وقبله بعام، أقدم شاب على قتل ثمانية طلاب وجرح آخرين، لأنه كان ضحية مضايقات حين كان يدرس في المدرسة نفسها، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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