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هذه الدولة لم تعد الملكة إليزابيث الثانية زعيمة لها

22 - أكتوبر - 2021
الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث

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جرت في دولة بربادوس الصغيرة الواقعة في البحر الكاريبي أول انتخابات رئاسية في تاريخها، أنهت الزعامة الرسمية للملكة البريطانية إليزابيث الثانية لهذه الدولة.

وانتخبت ساندرا ميسون بثلثي الأصوات في الجلسة العامة لمجلسي البرلمان، أول رئيسة لبربادوس منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1966.

ومن المقرر أن تؤدي ميسون اليمين في الـ30 من نوفمبر المقبل في الذكرى الـ55 لاستقلال بربادوس.

وتجدر الإشارة إلى أن بربادوس التي يبلغ عدد سكانها نحو 300 ألف نسمة عضو في الكومنولث البريطاني، وكانت العاهلة البريطانية رئيسة للدولة رسميا، وسلطتها ممثلة بالحاكم العام، فيما تدير البلاد حكومة منتخبة.

وساندرا ميسون البالغة 72 عاما من العمر، هي خبيرة قانونية، وكانت تشغل منصب الحاكم العام للجزيرة منذ 2018 وكانت أول امرأة تترأس محكمة الاستئناف في بربادوس.

ووصفت رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي انتخاب أول رئيس للبلاد بأنه “لحظة مفصلية” في تاريخ بربادوس.

وأضافت أن قرار التحول إلى جمهورية لا يمثل إدانة للماضي البريطاني، مؤكدة حرصها على مواصلة العلاقات مع الملكة البريطانية.

الملكة إليزابيث الثانية مع الحاكم العام لبربادوس ساندرا ميسون

    المصدر :
  • رويترز

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