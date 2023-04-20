هذه الدول التي اعلنت عيد الفطر يوم السبت

بينما أعلنت معظم الدول العربية اليوم الخميس 20\4\2023، أن غدا الجمعة 21\4\2023 هو أول أيام عيد الفطر، اليكم الدول التي اعلنت العيد يوم السبت الواقع في 22\4\2023.

هذا وأعلنت عدد من الدول حول العالم أن عيد الفطر سيكون السبت 22\4\2023، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس 20\4\2023.

وقال مركز الفلك الدولي عبر حسابه على “تويتر”، إن الجهات التي تمثل المسلمين في كل من.. أستراليا وتايلاند وسنغافورة واليابان، أعلنت يوم السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، هذا بالإضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي والفليبين وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وباكستان.

كما وأعلن مكتب مرشد الثورة الإيرانية علي الخامنئي، أنّ يوم غد الجمعة هو المتمم لشهر رمضان، وعيد الفطر يوم السبت 22\4\2023.

كذلك، أعلن مكتب اعلى مرجعية شيعية في العراق علي السيستاني، أن يوم السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي سلطنة عمان، أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع هلال شهر شوال عدم ثبوت الرؤية وعليه يكون بعد غد السبت 22\4\2023 هو أول أيام عيد الفطر.

بينما أعلنت كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والعراق واليمن والأردن ومصر وليبيا وسوريا ولبنان والعراق رؤية هلال شوال.