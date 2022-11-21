هزات أرضية في العاصمة الإندونيسية بعد زلزال مركزه جاوة الغربية

قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن زلزالا قوته 5.6 درجة هز العاصمة جاكرتا (الاثنين 21-11-2022).

وأضافت الوكالة إن مركز الزلزال كان جزيرة جاوة الغربية على عمق عشرة كيلومترات بما يعني أن ليس هناك ما يدعو للقلق من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال شهود من رويترز إن البعض أخلوا مكاتبهم في حي الأعمال المركزي في جاكرتا بينما قال آخرون إنهم شعروا بالبنايات وهي تهتز ورأوا قطعا من الأثاث تتحرك بسبب الزلزال.

وغالبا ما تشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب موقعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ حيث تصطدم الطبقات التكتونية.

وفي 26 ديسمبر 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 9.1 درجات قبالة سواحل سومطرة وأسفر عن تسونامي حصد أرواح 220 ألف شخص في المنطقة برمتها بينهم نحو 170 ألفا في إندونيسيا.

وكانت تلك أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ الحديث، ورفعت قاع المحيط في بعض الأماكن ما يصل إلى 15 مترا.

وفي 2018 ضرب زلزال قوي جزيرة لومبوك وأعقبه الكثير من الهزات في الأسابيع التالية ما أودى بحياة أكثر من 550 شخصا في الجزيرة السياحية وسومباوا المجاورة.