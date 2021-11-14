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هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب جنوب إيران

14 - نوفمبر - 2021
مؤشر لقياس الزلازل

مؤشر لقياس الزلازل

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ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ليلة السبت – الأحد ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن هذه الهزة وقعت في تمام الساعة 12:22 بعد منتصف ليلة السبت – الأحد بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 28.27 والطول 54.06 درجة وعلى عمق 7 كم من سطح الأرض.

ووقعت الهزة على بعد 8 كم من مدينة جويم و20 كم من مدينة بناروية و26 كم من مدينة شهر بير و211 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع أضرار محتملة ناجمة عن الهزة.

وفي 16 مايو/أيار الجاري، ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر ميناء كنغان في محافظة بوشهر جنوبي البلاد.

وقبلها في 18 أبريل/نيسان الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات ميناء “غناوة” بمحافظة بوشهر جنوبي البلاد أيضًا.

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