هزة أرضية بقوة 4.8 درجة تضرب محافظة خراسان شرق إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الأحد، ضواحي مدينة آرين شهر، التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية بشرق إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الهزة وقعت على بعد 39 كم من مدينة آرين شهر، و55 كم من مدينة سه قلعة، و58 كم من مدينة قاين، في الساعة الواحدة و38 دقيقة بتوقيت غرينتش.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل وقع الزلزال على عمق 2 كيلومتر. ولم ترد تقارير بشأن خسائر مادية أو بشرية.

وتتعرض إيران من وقت إلى آخر للعديد من الهزات الأرضية في مختلف المناطق.

وكانت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، ضربت ليلة السبت – الأحد ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن هذه الهزة وقعت في تمام الساعة 12:22 بعد منتصف ليلة السبت – الأحد بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 28.27 والطول 54.06 درجة وعلى عمق 7 كم من سطح الأرض.