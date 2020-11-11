هزة أرضية بقوة 4.8 درجات ضربت بحر إيجه في تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا أن “هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضربت بحر إيجه قبالة خليج كوساداسي، وشعر بها سكان عديد من المدن بينها إزمير ومانيسا ومحيطهما”.

ولفتت إدارة الكوارث إلى أن “الهزة وقعت على بعد حوالي 18 كم من خليج كوساداسي، وعمق 7 كيلومترات من سطح البحر”.

وفي اليونان، أفاد معهد أثينا للجيوديناميك، بأن هزة أرضية بلغت قوتها الأولية 4.2 درجة على مقياس ريختر وقعت قبالة جزيرة ساموس بشرق بحر إيجه اليوم.

وأكد أنها وقعت تحت سطح البحر على بعد 13 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة، دون أنباء عن أضرار أو اصابات.

في سياق متصل، هزّ زلزال سابقاً تركيا واليونان وأدى إلى سقوط أكثر من 25 قتيلاً ومئات الجرحى.

وتسبب الزلزال الذي كان مركزه في مقاطعة إزمير التركية في تدمير بعض المباني، كما شعر سكان الجزر اليونانية ومدينة إسطنبول بالزلزال.

وقالت السلطات التركية إن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجة على مقياس ريختر ما تسبب في انهيار نحو 20 مبنى، بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات بمقياس ريختر.